Армяне нанесли серьезный ущерб биоразнообразию на наших территориях - вице-президент НАНА

БАКУ /Trend/ - За 30 лет оккупации наши территории подверглись экологическому геноциду со стороны армян, что нанесло серьезный ущерб биоразнообразию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ирада Гусейнова на заседании комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья, состоявшейся сегодня в Баку.

Она отметила, что Азербайджан проводит серьезные меры по сохранению биоразнообразия на этих территориях.

"Вопрос биоразнообразия, является одним из актуальных вопросов для Азербайджана, его сохранение постоянно находится в центре внимания государства. Для этого в Азербайджане приняты очень важные законы и решения",- сказала Гусейнова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)