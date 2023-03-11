Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа - Румен Радев

БАКУ /Trend/ - Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал 11 марта Президент Болгарии Румен Радев во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.

Президент Румен Радев выразил удовлетворение тем, что Болгария получает газ из Азербайджана.

"Вы знаете, что мы готовы пойти еще дальше. Вам известна наша инициатива «Кольцо солидарности». Но, конечно, главный момент – это Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. С этого момента решение за Вами", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)