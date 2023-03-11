Община Западного Азербайджана направила письмо Николу Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщили в субботу Trend в Общине.

Было отмечено, что, как известно, Община Западного Азербайджана разработала концепцию безопасного и достойного возвращения, основанную на международном праве. Община полна решимости достичь процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога. В этом контексте Община доводит свою позицию по политико-дипломатическим каналам до международных организаций и государств. Несомненно, важную часть процесса возвращения, который должен проводиться в политической плоскости, должен составлять диалог с правительством Армении.

"Наряду с сохранением в исторической памяти больших бед, причиненных нам армянской стороной, мы понимаем, что путь к обеспечению мира лежит через диалог. В связи с этим Община направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором призвала его к началу диалога по вопросу возвращения. В своем письме Община призывает правительство Армении создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на основе права на возвращение, закрепленного во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах и других важных международных актах. В письме также подчеркивается, что после возвращения азербайджанцев в родные края должны быть обеспечены их персональные и коллективные права", - говорится в сообщении.

Также Община, отмечая, что всегда готова к диалогу с правительством Армении по вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает, что процесс возвращения азербайджанцев и обеспечение их персональных и коллективных прав на этапе после возвращения должны происходить в рамках соответствующего международного механизма.

"Во имя справедливости и примирения мы выбрали миролюбивый подход, основанный на правах человека и реинтеграции, и обратились напрямую к правительству Армении с призывом к диалогу. Теперь правительство Армении должно отреагировать на это, и с добрыми намерениями начать диалог, положив конец той несправедливости, которой оно десятилетиями подвергало азербайджанцев, изгнанных армянской стороной из их домов. Община будет решительно продолжать свои миролюбивые усилия на основе международного права, чтобы обеспечить право изгнанных азербайджанцев на возвращение", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)