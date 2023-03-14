Президент Ильхам Алиев: В будущем Азербайджан станет страной, экспортирующей в Европу не только природный газ, но и «зеленую» энергию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 14 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Подчеркнув, что подписано уже нескольких контрактов, глава государства отметил: «Уверен, что в будущем Азербайджан станет страной, экспортирующей в Европу не только природный газ, но и «зеленую» энергию».