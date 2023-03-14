Никол Пашинян попытался опровергнуть факт изгнания азербайджанцев из Армении - Азиз Алекперли

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей сегодняшней пресс-конференции, говоря о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, проявил неконструктивную позицию, противоречащую основным правам человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли.

"Особое сожаление вызывает попытка премьер-министра опровергнуть факт изгнания азербайджанцев из Армении. Премьер-министру хорошо известно, что в 1988 году правительство Армении изгнало сотни тысяч азербайджанцев на почве этнической дискриминации, применяя физическое насилие и лишая их образования, медицинского и социального обслуживания. Тот факт, что подавляющее большинство этих людей бежало в течение очень короткого промежутка времени (24 ноября – 5 декабря 1988 г.), свидетельствует о степени систематической организации этого преступления.

Изгнание азербайджанцев из Армении является преступлением против человечества. Мы хотели бы подчеркнуть премьер-министру, что отрицание преступления против человечества является продолжением этого преступления.

Более того, тот факт, что премьер-министр рассматривает наше право на возвращение исключительно в контексте территории, говорит о многом. По словам главы правительства Армении, под компактным проживанием этноса понимается только территория. Такое мышление объясняет, почему Армения превратилась в моноэтническую территорию. Это также объясняет территориальные претензии Армении и оккупационную политику в отношении Азербайджана.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что возвращение в наши дома в соответствии с международными механизмами гарантий и верификаций является нашим неотъемлемым и фундаментальным правом. Наше право на возвращение не является темой для обсуждения. Как Община мы хотели бы реализовать свое право на мирное возвращение через диалог. Мы еще раз призываем премьер-министра уважать верховенство прав человека и прекратить препятствовать нашему возвращению", - сказал глава Общины.