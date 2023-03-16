Необходимо активизировать усилия по поставке через TANAP дополнительных объемов газа - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Необходимо активизировать усилия по поставке через TANAP дополнительных объемов природного газа из Каспийского моря на международные рынки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

"Мы совместно реализовали такие масштабные энергетические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и TANAP. С TANAP мы должны активизировать наши усилия по поставке дополнительного природного газа из Каспия на международные рынки. Меморандум о взаимопонимании, который мы подписали с нашими азербайджанскими и туркменскими братьями, очень важен с этой точки зрения", - сказал он.

Отметим, что в Анкаре началось заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Мероприятие проходит в рамках чрезвычайного саммита ОТГ, который состоится сегодня в Анкаре на тему "Управление стихийными бедствиями-чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

(Перевод: Фидан Мустафаева)