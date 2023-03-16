Начался процесс переселения жителей в село Талыш (ФОТО)

ТЕРТЕР/Trend/ - Началось мероприятие, посвященное дню Большого возвращения в село Талыш.

Как сообщает в четверг сотрудник Trend, в мероприятии, организованном на площади Флага в Тертерском районе, принимают участие семьи, готовящиеся к переселению, военнослужащие, ветераны пострадавшие в ходе военных действий на Талышско-Суговушанском направлении, и представители общественности.

В рамках программы Большого возвращения 20 семей (90 человек) будут размещены в селе Талыш. Переселение будет осуществляться в два этапа. На каждом этапе десять семей вернутся на свои родные земли.

Отметим, что большая часть переселенных бывших вынужденных переселенцев - это те, кто живет в более тяжелых условиях. Соответствующие органы и структуры предоставят жителям работу в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Участники программы переселения будут трудоустроены в различных госучреждениях, на объектах общественного питания, в строительных компаниях и на швейной фабрике. На местности создана вся необходимая инфраструктура - школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания. Планируется, что процесс переселения продолжится в ближайшие месяцы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)