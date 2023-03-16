Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться на родные земли - Община (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться на родные земли.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар, выступая на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

Она отметила, что последняя депортация азербайджанцев, осуществленная в 1988-91 годах, и вовсе превратила Армению в моноэтническую страну.

"Территориальные претензии Армении к Азербайджану привели к Первой Карабахской войне и 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Азербайджан освободил свои земли в 2020 году в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны. В Армении было уничтожено культурно-историческое наследие Азербайджана, в том числе мечети и кладбища, изменены азербайджанские топонимы", - сказала пресс-секретарь Общины.

Она подчеркнула, что изгнанные из Армении азербайджанцы и их потомки имеют право вернуться на родные земли, однако правительство Армении не демонстрирует конструктивной позиции по этому вопросу, пытаясь представить право на возвращение в контексте территориальных претензий.

"Еще раз хочу отметить, что возвращение в родные места является нашим основным правом. Для лучшего будущего Южного Кавказа и прочного мира между двумя странами необходимо остановить этническую дискриминацию, исламофобию и антимусульманские тенденции, которые никогда не приведут к миру и стабильности нигде в мире, в том числе и на Южном Кавказе”, - сказала Ульвия Зульфигар.

(Перевод: Фидан Мустафаева)