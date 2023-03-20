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Обсуждается дата трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении - Лавров

Политика Материалы 20 марта 2023 18:55 (UTC +04:00)
Обсуждается дата трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении - Лавров

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Обсуждается дата трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Москве главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"В ближайшее время мы выберем удобные даты для всех трех министров", - сказал он.

Отметим, что ранее глава пресс-службы МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в России.

Назначенная на декабрь прошлого года трехсторонняя встреча была сорвана армянской стороной.

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