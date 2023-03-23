Возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома – необходимое условие прочного мира - Община

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 марта в отношении изгнанных из Армении азербайджанцев, передает в четверг Trend со ссылкой на Общину.

Как отмечается в заявлении Общины, премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем заявлении попытался подорвать право изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение.

"Глава правительства Армении попытался представить тему Западного Азербайджана как территориальный вопрос. Отмечая тот факт, что азербайджанцы проживали там компактно до тех пор, пока они не были изгнаны из нынешней Армении, мы хотели бы подчеркнуть, что вопрос Западного Азербайджана является вопросом прав человека, и он появился на повестке дня в результате проводимой правительством Армении политики этнических чисток и его отказа от ликвидации последствий этой политики.

Мы являемся законными жителями территории под названием Армения, и это наше абсолютное и исконное право вернуться в свои дома.

Вместо того, чтобы выступать с необоснованными утверждениями касательно положения национальных меньшинств в других странах, премьер-министр Армении должен создать безоговорочные условия для возвращения азербайджанских жителей, изгнанных из Армении, прекратить политику незаконного заселения территорий, где проживали азербайджанцы, и уничтожение азербайджанского культурного наследия.

Вопрос о возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении, должен решаться в рамках механизмов верификации и гарантий для азербайджанцев и юридически обязывающего международного соглашения. Возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома и обеспечение там их индивидуальных и коллективных прав является необходимым условием прочного мира в регионе", - отметили в Общине.