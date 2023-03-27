Известный пианист Михаил Плетнев выступит в Центре Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - 26 мая на сцене Центра Гейдара Алиева выступит лауреат премии "Грэмми" - пианист Михаил Плетнев.

Как сообщает Trend, в концерте, состоящем из двух частей, также выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. На вечере прозвучат произведения Сергея Рахманинова, чей 150-летний юбилей в этом году отмечается во всем мире.

Всемирно известный пианист, композитор и дирижер Михаил Плетнев - один из влиятельнейших музыкантов современности. Несмотря на то, что в 16 лет он стал лауреатом Международного молодежного фортепианного конкурса в Париже, широкой музыкальной аудитории Михаил Плетнев стал известен с 1978 года, когда стал победителем Международного конкурса имени Чайковского. Музыкант выступал с сольными концертами в разных странах вместе с известными оркестрами Европы и Америки. Михаил Плетнев также входит в число музыкантов, предлагающих лучшие в мире интерпретации произведений Петра Чайковского.

В 1980 году состоялся дебют Плетнева как дирижера. В 1990 году пианист создал первый в истории России независимый оркестр - Российский национальный оркестр, который под руководством Плетнева вошел в список престижнейших музыкальных коллективов мира.