Граждане Турции, проживающие в Азербайджане, могут голосовать в консульствах - Джахит Багчи (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Граждане Турции, проживающие в Азербайджане, могут проголосовать 5, 6 и 7 мая в наших консульствах (в Баку, Гяндже и Нахчыване).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с предстоящими президентскими выборами в Турции.

По его словам, проживающие в Азербайджане граждане Турции, желающие продлить регистрацию избирателя, должны обратиться в консульства в Баку, Гяндже и Нахчыване с 20 марта по 2 апреля.

"1 и 2 апреля, то есть в эту субботу и воскресенье, наши консульства будут открыты. Наши граждане должны проверить свои имена в списках избирателей в "E-dövlət" и колл-центре "YSK". Если они обнаружат, что их нынешние адреса проживания указаны неверно, мы просим их прийти в наши консульства, чтобы обновить адреса", - сказал посол.

Посол отметил, что в консульство в Гяндже могут обращаться граждане Турции, проживающие в Шамкире, Шеки, Барде, Агджабеди, Загатале, Евлахе, Агдаше, Товузе, Мингячевире, Гедабее, Балакене, Газахе, Гёйгёле, Огузе, Дашкесане, Нафталане и Карабахском регионе. По его словам, граждане Турции, проживающие в Шемахе, Губе, Исмаиллы, Сабирабаде, Гаджигабуле, Лянкяране, Астаре, Сумгайыте, Масаллы, Билясуваре, Нефтчале и Кюрдамире, могут обратиться до 2 апреля в консульство в Баку.

"Мы узнали, что некоторые граждане, работающие в наших компаниях, хотят поехать в Турцию, чтобы увидеться со своими семьями, а также проголосовать на выборах. Если их адрес регистрации находится в Турции, они могут поехать в Турцию и проголосовать, не производя в регистрации каких-либо изменений. Если наши граждане, проживающие в Азербайджане, отправятся в Турцию до начала процесса голосования, они должны иметь в виду, что проголосовать в аэропортах смогут только с начала периода голосования, то есть с 27 апреля. Мы также напоминаем нашим компаниям, что если адреса лиц, которых они отправят в отпуск в Турцию, указаны здесь (в Азербайджане), они должны въезжать в Турцию с 27 апреля. Если они въедут до 27 апреля, то не смогут голосовать", - сказал дипломат.