Нет альтернативы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Нет альтернативы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

"Азербайджан продвигает мирную повестку, а Армения угрожает агрессивной риторикой. На освобожденных азербайджанских территориях наша страна проводит масштабные восстановительные и реконструкционные работы",- сказал Байрамов.

Он добавил, что Азербайджан высоко ценит интерес израильских компаний к процессу восстановления освобожденных территорий.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)