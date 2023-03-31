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Обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства

Политика Материалы 31 марта 2023 18:11 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства

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БАКУ/Trend/ - 31 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым, передает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Премьер-министр А.Асадов поздравил А.Смаилова с переназначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.

В ходе телефонного разговора было положительно оценено развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами в различных сферах, обсуждены перспективы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства.

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