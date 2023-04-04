Парламент Азербайджана сделает заявление о предвзятом отношении Франции к Азербайджану (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса будет принято заявление о предвзятом отношении Франции к Азербайджану.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос был включен в повестку дня заседания парламента Азербайджана.

Для подготовки текста заявления была создана комиссия.

Председателем комиссии назначен руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов.

Первый заместитель председателя парламента Азербайджана Али Гусейнли предложил членам комиссии - Зияфяту Аскерову, Севиль Микаиловой, Эльшану Мусаеву и Азизу Алекберли подготовить проект заявления.