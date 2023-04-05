В следующем месяце мы в Таджикистане также отметим 100-летие Гейдара Алиева - Эмомали Рахмон

БАКУ /Trend/ - За тридцать лет дипломатических отношений Таджикистан и Азербайджан смогли выстроить эффективные механизмы взаимодействия и достичь значимых результатов, которые сегодня служат во благо наших братских народов.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы в Душанбе.

«Этому во многом способствуют тесные, доверительные контакты на высшем уровне, у истоков которых стоял выдающийся сын азербайджанского народа и мой друг, старший товарищ Гейдар Алиев, 100-летие которого мы в Таджикистане также отметим в следующем месяце», - подчеркнул Президент Таджикистана.