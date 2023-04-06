Тайная сторона Тегерана: убийства, теракты, диверсии... - Расследование

БАКУ /Trend/ - Клерикальный режим, правящий в Исламской Республике Иран, широко используя разведывательные и контрразведывательные, а также военные и полувоенные организации, совершает террористические акты, убийства, диверсии. Теократическая власть в Тегеране называет это «инструментом геополитической борьбы»...

28 марта 2023 года. Греческая полиция арестовала двух человек, которые планировали убить граждан Израиля, а также представителей еврейской общины в Греции, взорвать еврейский ресторан в Афинах. Хотя эти лица в возрасте 27 и 29 лет родились в Иране, они были гражданами Пакистана. Третье лицо, планировавшее теракты, находится в розыске. Они получали указания от члена террористической группировки «Движение исламского сопротивления Хусейнчиляр" Орхана Асадова.

27 января этого года в Нью-Йорке были арестованы три человека, которые готовились убить одного из известных критиков режима в Тегеране и одного из лидеров иранской оппозиции Масиху Алинежад.

Руфат Амиров, Полад Омаров и Халид Мехтиев были агентами, завербованными Службой разведки иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). Каждому из них грозит в среднем 40-45 лет лишения свободы.

21 февраля 2023 года. В результате операции, проведенной израильской Службой внешней разведки ("Моссад"), в Танзании был задержан Хамидрза Мохаммед Абрах ("Хамид Салари"). Данное лицо, являющееся офицером корпуса "Аль-Гудс" Корпуса стражей исламской революции, планировало террористические атаки в Танзании, а также в других африканских странах в отношении объектов, компаний, принадлежащих Израилю, США, Саудовской Аравии и Азербайджану.

... В 1979 году после свержения династии Пехлеви в результате "исламской революции" режим в Тегеране убил с особой жестокостью тех, кого он объявил своими "врагами" на четырех континентах - в Азии, Европе, Северной и Южной Америке.

По приблизительным оценкам, за последние 44 года иранский режим убил 47 "врагов" в зарубежных странах. Около 980 человек погибли в результате взрывов, совершенных на дипломатических, военных, культурных и других объектах террористами, подготовленными спецслужбами Тегерана.

Классификация "целей" иранского режима за последние 44 года в зарубежных странах выглядит следующим образом: 20 иранских оппозиционеров; 25 лиц еврейской национальности или граждан Израиля; 22 цели касательно западных стран; 7 целей касательно арабских стран.

... Террор является одним из главных и непрерывно используемых "инструментов" внешней политики Ирана. Клерикальный режим использует террор для "защиты национальных и государственных интересов", а также для экспорта и распространения идеологии "исламской революции".

Большинство терактов, которые готовит и осуществляет Тегеран, совершает подразделение "Аль-Гудс" Корпуса стражей исламской революции, отвечающее за операции в зарубежных странах. В настоящее время "Аль-Гудс" использует различные террористические, экстремистские и псевдополитические группировки, которые он либо создает, либо финансирует, либо имеет серьезные возможности влияния и давления на них.

Например, 241 американский морской пехотинец погиб в 1983 году при взрыве в дискотеке-ресторане в Бейруте, совершенном посредством "живых бомб" "Хезболлы".

В настоящее время министерство иностранных дел Ирана также фактически контролируется Корпусом стражей исламской революции. Однако в некоторых странах и регионах, а также в ряде ситуаций КСИР заменяет МИД Ирана полностью.

Так называемый "210-й отдел" министерства иностранных дел Ирана, численность сотрудников которого считается гостайной, принимает активное участие в подготовке терактов и политических убийств за пределами страны, а также политических акций самого разного содержания. В таких случаях деятельность "210-го отдела" осуществляется по согласованию с министерством разведки и информации Ирана, а также с КСИР. По некоторым данным, в "210-м отделе" работают двое сотрудников министра разведки Ирана Исмаила Хатиба.

Примером акций, направленных против Азербайджана, в подготовке и осуществлении которых непосредственное участие принимал МИД Ирана, можно отнести митинг перед Национальной мечетью в Абудже (Нигерия) в поддержку находящегося в настоящее время под арестом Гаджи Талеха Багирова, "руководителя" контролируемого Ираном "Движения мусульманского единства". Этот митинг был организован нацсекретарем "Академического форума исламских движений Нигерии" Абдуллой Мусой по указанию Тегерана.

Напомним, что Шапур Бахтияр, являвшийся последним премьер-министром шахской династии Ирана, был застрелен двумя лицами в Париже в 1991 году перед своим домом. Именно МИД Ирана осуществил процедуру выдачи этим убийцам паспортов с вымышленными именами и фамилиями в качестве "бизнесменов".

Лицом, руководившим операцией по подготовке покушения на бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, так же был сотрудник МИД Ирана, офицер КСИР Шахрам Пурсафи.

Кроме того, готовились покушения на Майка Помпео, занимавшего на тот момент пост госсекретаря США, и министра обороны Марка Эспера.

... Убийства, теракты, диверсии и нападения со стороны иранского режима в зарубежных странах начались с 7 декабря 1979 года.

Сын сестры последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы, 34-летний Шахрияр Шафиг, бывший капитан Военно-Морского флота Ирана, был убит в Париже перед домом своей матери. Он получил два огнестрельных ранения в грудь и голову. Аятолла Садиг Халхали, прозванный в Иране «судьей-вешателем», признал через три дня, что убийство было совершено иранским режимом.

По приказу и при непосредственном участии спецслужб Ирана были убиты президент Фонда свободы Ирана Али Акбар Табатаи, председатель Демократической партии Иранского Курдистана Абдул Рахман Гасымлу, пресс-секретарь "Mchəddini Xalq" Казым Раджави, бывший премьер-министр Шапур Бахтияр, курдский политик Садиг Шарафганди, оппозиционер Захра Раджеби, оппозиционный политик Джамшид Шармахд, саудовский дипломат Хассан аль-Кахтани, политик Мохаммед Рза Калахи-Самади, оппозиционер Ахмед Молла Нисси, оппозиционер Хабиб Джаббар, политик Масуд Мовлеви Варданжани и другие.

В числе мишеней клерикального режима в Тегеране остается Азербайджан. Особое внимание КСИР, «Аль-Гудс» и министерства разведки Ирана вызывает посольство Израиля в Азербайджане. В мае 2008 года члены группировки «Хезболла» намеревались взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой, перед посольством Израиля в Баку, после чего аналогичные действия должны были быть совершены в Баку перед посольствами США и стран ЕС. 22 члена группировки были арестованы, они признались в своих показаниях, что прошли специальную подготовку и получили задания в Иране. Четыре года спустя, 25 января 2012 года их целью становятся тогдашний посол Израиля в Азербайджане Михаил Лавон-Лотем и еще несколько израильтян.

Балагардаш Дадашев, которого завербовала иранская разведка при участии КСИР, пообещал трем лицам, что они получат 150 тысяч долларов, если убьют ребе и его жену в центре Хабад в Баку. Для осуществления этого теракта из Ирана были переправлены снайперская винтовка с глушителем, пистолеты, пластиковая взрывчатка.

14 марта 2012 года. КСИР готовит террористические акты против посольства Израиля, а также представительства bp в Баку. Теракты были предотвращены, задержаны 22 завербованных Ираном лица, в ходе обыска в их домах были обнаружены снайперские винтовки, автоматы "Калашников", пистолеты, ручные гранаты, детонаторы, спецсредства и оборудование для шпионажа.

... За террористическими актами, покушениями, убийствами, совершаемыми за рубежом иранским режимом, в большинстве случаев стоят три структуры. Это "Аль-Гудс" в составе КСИР, так называемая "группа 840", а также "210-й отдел" в министерстве иностранных дел Ирана.

Перечисленные структуры посредством созданных и управляемых ими группировок "Хезболла", ХАМАС, "Аль-Сабирин", "Лашкари-Зейнаб", "Фатимиюн", "Катаиб Хезболла", "Асаиб Ахль Аль-Хак", "Лашкари-Махди Абу Дараа", "Движение Аль-Шейбани", "Катаиб Сейед Аль-Шухада", "Движение Аль-Нукаб", "Сарайя аль-Джихад", "Лашкари Абу аль-Фазль Аль-Аббас", "Джундуль Музтара", "Лива Абуль Фадль аль-Аббас", "Джейс аль-Муаммал", "Аль-Хашд аль-Ватания", "Лива Али Аль-Акбар", "Лива Ахрар аль-Ирак", "Хусейниюн", "Аль-Хашд аш-Шааби", "Сарая аль-Хорасан", "Лашкари-Ашура" и еще 26 группировок ведут прокси-войны, совершают или пытаются совершить теракты в зарубежных странах.

Несмотря на очень сложную экономическую ситуацию в Иране, финансовые проблемы, безработицу, растущую в геометрической прогрессии, гиперинфляцию, которую невозможно остановить, и санкции, введенные Западом, иранский режим продолжает финансировать теракты и убийства в зарубежных странах, не уменьшая поддержку террористических и экстремистских группировок, находящихся под его контролем.

Так, если в прошлом году из государственного бюджета Ирана, а также из закрытого фонда верховного религиозного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи на указанные цели было выделено 6,42 миллиарда долларов США, то в текущем году эта цифра может достигать 8,42 миллиарда долларов. Распределение указанных финансовых средств между различными группировками и движениями в зарубежных странах контролируется структурой КСИР под названием "Организация экономической информации и безопасности" с корпусом "Аль-Гудс". Указанные структуры подчиняются непосредственно начальнику службы разведки, а также командующему КСИР генерал-лейтенанту Хусейну Селими.

Кроме того, 16 структур, созданных по прямому указанию аятоллы Хаменеи и входящих в "Совет по регулированию и управлению разведкой", так же занимаются упомянутой деятельностью.

Все эти действия Ирана создают большую угрозу для всего региона...