Достигнута договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном

БАКУ/Trend/- 7 и 8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны заявили, что взаимно уважают территориальную целостность и суверенитет обеих стран.

В ходе телефонного разговора было подробно обсуждено недовольство и недопонимание, существующие между двумя странами. Подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недоразумений.

Между Азербайджаном и Ираном выражена договоренность о проведении работы по реализации существующих проектов.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность уважения независимой внешней политики Азербайджана, проводимой в соответствии с национальными интересами, и двусторонних отношений со странами региона.

Министры отметили важность продолжения взаимных контактов.