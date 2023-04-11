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Назначен заместитель полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике - Распоряжение

Политика Материалы 11 апреля 2023 15:22 (UTC +04:00)
Назначен заместитель полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Ахмед оглу Сейидахмедли заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, Самир Ахмед оглу Сейидахмедли назначен заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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