Назначен заместитель полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Ахмед оглу Сейидахмедли заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, Самир Ахмед оглу Сейидахмедли назначен заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.