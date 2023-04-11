Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией

БАКУ /Trend/ - 11 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадиром.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, а также по текущей ситуации в регионе и мире.

Стороны поздравили друг друга по случаю священного месяца Рамазан, а также с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Малайзией, была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами и народами.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в различных сферах, в том числе в экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других, отметил важность взаимных контактов в развитии отношений между двумя странами. В частности, была подчеркнута важность политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Малайзии, проведенных в Куала-Лумпуре в июле прошлого года, отмечен успешный опыт сотрудничества между двумя странами в рамках различных региональных и международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН), Движения неприсоединения (ДН), Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также выразил благодарность за поддержку Малайзией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Министр Замбри Абдул Кадир с удовлетворением отметил уровень политического диалога между Азербайджаном и Малайзией, основанного на дружбе, солидарности и взаимной поддержке, и подчеркнул важность эффективного использования имеющегося потенциала для дальнейшего развития отношений. Была выражена готовность к осуществлению обменов в рамках программ сотрудничества в сфере образования. Министр подчеркнул, что между двумя странами существует большой потенциал сотрудничества в сфере туризма, а также сказал, что политические консультации, проводимые между двумя странами, играют важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Малайзией.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.