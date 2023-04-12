В Физули обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками отдела полиции Физулинского района продолжаются интенсивные мероприятия по сбору боеприпасов и взрывчатых веществ с покинутых военных позиций на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками отдела полиции Физулинского района, были обнаружены различные боеприпасы.

Сотрудниками отдела полиции были обнаружены и переданы по назначению 5 пулеметов, 5 автоматов, 1 гранатомет, 1 ПТРК "Фагот", 1 снайперская винтовка, 1 ручная граната, 3 968 патронов различного калибра и другие боеприпасы.