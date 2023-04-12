ЕС призывает к активизации переговоров по делимитации азербайджано-армянской границы - спикер

БАКУ /Trend/ - Евросоюз призывает к активизации переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и готов поддержать этот процесс.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набилы Массрали.

“ЕС выражает сожаление в связи с вооруженными столкновениями, которые вчера привели к гибели, либо ранению военнослужащих на армяно-азербайджанской границе. Необходимо соблюдение предыдущих обязательств, в том числе тех, которые были достигнуты в Праге в октябре 2022 года относительно взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года”, - говорится в заявлении.

Отметим, что 11 апреля около 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжал обстреливать наши позиции, используя минометы и крупнокалиберное оружие. В результате бдительности наших военнослужащих провокация армянской стороны была решительно пресечена, огневые позиции подавлены. В ходе ответных мер, предпринятых нашей армией, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

При предотвращении провокации армянской стороны погибли военнослужащие азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

Двое из четырех наших военнослужащих, получивших ранения при предотвращении провокации армянской стороны, эвакуированы из военно-медицинского учреждения, расположенного на территории, в специализированное военно-медицинское учреждение под строгим наблюдением врачей посредством санитарной авиации.