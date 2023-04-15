Азербайджанских спортсменов насильно удерживают в отеле в Ереване, не допускают к ним журналистов - Фарид Гайыбов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:07)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанских спортсменов насильно удерживают в отеле в Ереване, не допускают к ним журналистов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

"Поскольку Ереван не может обеспечить безопасность наших спортсменов, азербайджанская делегация не примет участие в соревнованиях и вернется на родину. Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но сейчас они удерживаются в отеле", - говорится в публикации.

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что армянская сторона не выпускает азербайджанских спортсменов из отеля, мотивируя это "вопросами безопасности".