Правительство Армении поддерживает действия, направленные на усиление чувства ненависти к Азербайджану - Комитет

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении поддерживает действия, направленные на усиление чувства ненависти к Азербайджану.

Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики в связи с сожжением флага Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Армении, передает Trend.

В заявлении говорится, что в последние дни усилилась азербайджанофобия в Армении, которая всеми силами препятствует установлению мира и спокойствия на Южном Кавказе. В прямом эфире церемонии открытия очередного чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, в глазах международной общественности, один из армянских жителей демонстративно сжег азербайджанский флаг. Госкомитет от имени почти миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои родные земли в результате политики Армении по депортации и оккупации, решительно осуждает данное действие.

"После того, как Азербайджан своими же силами положил конец 30-летней оккупации Армении, он демонстрирует политическую волю и решимость для нормализации двусторонних отношений как инициатор миростроительства в регионе. Однако правительство Армении не только пытается под разными предлогами затормозить этот процесс, более того, оно идеологически поддерживает действия, направленные на дальнейшее усиление чувства ненависти к нашей стране и нашему народу в обществе, и не желает препятствовать таким действиям.

В то время, когда азербайджанское правительство принимает необходимые меры для восстановления и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации, возвращения исконных жителей этих территорий, реинтеграции армянской общины Карабаха, продолжение политики межнациональной розни и дискриминация в Армении ставят под вопрос процесс миростроительства в регионе, которого международное сообщество ждет с большим интересом.

Несмотря на благие намерения азербайджанского правительства и общественности относительно возможности сосуществования азербайджанцев и армян, тот факт, что реваншистские силы в Армении не прекращают провокаций и враждебности, свидетельствует о том, что они не хотят допустить, чтобы это намерение осуществилось ни при каких обстоятельствах.

Это исторический факт, что Армения поддерживает терроризм и террористов, и вызывает сомнение то, что она может безопасно проводить какие-либо международные мероприятия, в том числе и спортивные соревнования, на своей территории. Сожжение азербайджанского флага и восхваление этого гнусного деяния как героизма человека, совершившего эту провокацию, ясно показывают это.

Азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы призывают международное сообщество потребовать прекращения актов, порождающих национальную ненависть и дискриминацию в Армении, и потребовать на основе существующих правовых норм

наказания лица, сжегшего азербайджанский флаг.

Кроме того, международным спортивным организациям следует отказаться от проведения в Армении каких-либо престижных соревнований, а также приостановить чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване и аннулировать его результаты.

Азербайджанцы, готовящиеся вернуться на родину, в освобожденные от оккупации Восточный Зангезур и Карабах, надеются, что мир и безопасность в регионе будут полностью обеспечены, а попытки Армении сорвать этот процесс будут решительно пресечены международным сообществом", - отмечается в заявлении.