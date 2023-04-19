Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 19 апреля 2023 13:49 (UTC +04:00)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В городе Ланфан китайской провинции Хэбэй состоялся "Концерт азербайджано-китайской дружбы", посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, концерт в Международном центре искусств "Шелковый путь" в Ланфане прошел при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

На концерте в исполнении инструментального ансамбля "Гайтагы" под руководством народного артиста Энвера Садыгова и сопровождении танцевальной группы "Мирвари" прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Ниязи, Васифа Адыгезалова, Джахангира Джахангирова, Сулеймана Алескерова, Тофига Гулиева и других композиторов, были исполнены народные песни и танцы, а также традиционная китайская народная песня, а в исполнении учащегося Агдамской детской музыкальной школы мугама имени Хана Шушинского Метина Джафарова прозвучала "Карабах шикестеси".

Выступления наших мастеров искусств были встречены аплодисментами зрителей.

В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В китайской провинции Хэбэй состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости