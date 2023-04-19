Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Trend, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Рамазан, передаю всем вам наилучшие пожелания.

В благословенный месяц Рамазан, призывающий человека к нравственной чистоте, гуманизму, единству и равенству, очищающий душу и духовность людей, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг перед Всевышним, испытывают радость духовного совершенства и благодеяний.

В Азербайджане, являющемся одним из историко-культурных центров исламской цивилизации, каждый год с большими торжествами отмечается праздник Рамазан, возносятся молитвы за благополучие и процветание нашего народа и государства, с глубоким уважением чтится память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Дорогие братья и сестры!

Подходит к концу султан одиннадцати месяцев - месяц Рамазан, который еще больше укрепляет единство и солидарность в нашем обществе, становится торжеством доброты, чувств сострадания и милосердия. По случаю этого благословенного праздника еще раз передаю искренние поздравления каждому из вас и всем нашим соотечественникам, проживающим за пределами нашей страны, желаю вашим семьям счастья, вашим домам - достатка.

Пусть Аллах примет ваш пост, молитвы и благие намерения.

С праздником Рамазан!"