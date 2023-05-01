Прямой диалог является ключевым фактором в достижении мира между Азербайджаном и Арменией - Госдеп США

БАКУ/Trend/- Прямой диалог является ключевым фактором в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в ходе сегодняшнего брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«США рады принять на этой неделе министров иностранных дел Азербайджана и Армении для содействия переговорам, поскольку они вместе работают над обеспечением мирного будущего в регионе Южного Кавказа. Секретарю Блинкену выпала честь приветствовать министров иностранных дел и принять участие в открытии пленарного заседания этим утром в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Госсекретарь считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Мы будем продолжать уделять этому внимание. Мы верим, что между этими двумя странами возможен мир, и мы рады приветствовать их. В конечном счете, мы верим, что мир на Южном Кавказе возможен, и мы стремимся к достижению мира и стабильности между этими двумя странами. Мы считаем, что здесь ключевым является прямой диалог посредством дипломатии»,- сказал он.

Отметим, что сегодня после трёхсторонней встречи с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в США.