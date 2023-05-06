МИД ответил на высказывания Катрин Колонны против Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна неверно назвала Карабахский регион Азербайджана "анклавом" внутри Азербайджана - "Нагорным Карабахом", что является неуважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также к правам азербайджанцев, подвергшихся массовой этнической чистке в этом регионе.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, об этом сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в интервью общественному радио "France Inter".

"Мы хотели бы еще раз напомнить французскому министру, что Карабахский регион является международно признанной суверенной территорией Азербайджана, его составной частью. Вместе с тем утверждение французской стороны о том, что пограничный контрольно-пропускной пункт "Лачин", созданный Азербайджаном на своей суверенной территории и которым армянские жители уже пользуются в условиях прозрачности в обоих направлениях, якобы "блокирует дорогу", не имеет под собой никаких оснований. Азербайджан осуществляет охрану своих границ и их пересечение происходит в соответствии с законодательством страны и правилами, принятыми на международном уровне. Французская сторона должна положить конец подобным провокационным и подстрекательским высказываниям, которые не служат миру и стабильности", - сказал Гаджизаде.