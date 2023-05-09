В Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в культурной столице Азербайджана - Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, со вчерашнего дня участники фестиваля уже собираются в Шуше.

Отметим, что город Шуша в 2023 году был объявлен Международной организацией тюркской культуры (TÜRKSOY) "Культурной столицей тюркского мира". В международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" примут участие творческие коллективы стран, входящих в TÜRKSOY, других тюркоязычных стран и народов региона.

На Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль», который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.