Азербайджанский народ высоко ценит беспрецедентные заслуги великого лидера Гейдара Алиева - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ высоко ценит беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева и всегда хранит память о нем в своем сердце.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов журналистам во время посещения могилы великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что современный Азербайджан, основы которого заложил великий лидер Гейдар Алиев, укрепился, стал сильным государством. Самым ярким примером этого является освобождение азербайджанских земель, находившихся под оккупацией 30 лет.

Сегодня Азербайджан является одним из самых динамично развивающихся государств мира, добавил Али Ахмедов.