Президент Ильхам Алиев: Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы

БАКУ /Trend/ - Я бы мог выступить с этим поздравительным обращением и из Баку. Однако я посчитал, что сегодня должен быть здесь, в Шуше, перед этим зданием.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы. После освобождения Шуши от оккупации вот на этой площади отважные азербайджанские военные доложили мне об этом. Над этим зданием был поднят Флаг Азербайджана, и освобождение Шуши было основной частью нашей исторической Победы… Через день после этого Армения подписала акт об капитуляции», - сказал Президент Азербайджана.