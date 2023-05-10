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Президент Ильхам Алиев: Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы

Политика Материалы 10 мая 2023 10:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы

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БАКУ /Trend/ - Я бы мог выступить с этим поздравительным обращением и из Баку. Однако я посчитал, что сегодня должен быть здесь, в Шуше, перед этим зданием.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы. После освобождения Шуши от оккупации вот на этой площади отважные азербайджанские военные доложили мне об этом. Над этим зданием был поднят Флаг Азербайджана, и освобождение Шуши было основной частью нашей исторической Победы… Через день после этого Армения подписала акт об капитуляции», - сказал Президент Азербайджана.

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