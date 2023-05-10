Президент Ильхам Алиев: 90 процентов людей, работающих сегодня в реализации «Контракта века», - граждане Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подписанный 20 сентября 1994 года «Контракт века» явился очередной поворотной точкой. 75 процентов прибыльной нефти, приходящейся сейчас на долю Азербайджанского государства, сегодня укрепляют нашу экономику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Азербайджанское государство не вложило ни единого маната в реализацию «Контракта века». Однако 75 процентов прибыльной нефти достаются Азербайджану. В рамках нефтегазовых операций, проводимых с иностранными компаниями, сегодня подготовлены тысячи национальных кадров. 90 процентов людей, работающих сегодня в реализации «Контракта века», - граждане Азербайджана», - отметил глава государства.