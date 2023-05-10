Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война стала торжеством несгибаемого духа азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война стала торжеством несгибаемого духа азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Идя путем великого лидера, можно говорить о развитии и успехах в любой сфере. Конечно, в основе всей проводимой нами работы лежит привязанность к национально-духовным ценностям. Сегодня в мире, различных уголках мира появляются всевозможные тенденции, возникают новые «ценности». Мы же, оставаясь приверженными традиционным ценностям, строим наше будущее на очень прочной национально-духовной основе. Именно так должно воспитываться молодое поколение, таким мы его и воспитываем. Молодое поколение должно быть привязано к национально-духовным ценностям, к своей литературе, музыке, искусству, и мы видим это, мы воспитываем молодежь так. Мы вырастили такую молодежь, которой по силам свернуть горы, что она, по сути, и сделала. Вторая Карабахская война стала торжеством несгибаемого духа азербайджанского народа. Мы вырастили такое молодое поколение, которое, продемонстрировав и высокий моральный дух, и высокие физические качества, освободило земли, много лет находившиеся под оккупацией, и фактически с легким оружием, голыми руками освободило такую неприступную крепость, как Шуша. Что вело нас вперед? Достоинство и дух!" - сказал глава государства.