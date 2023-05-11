Я никогда не забуду гениальную личность и ценные мысли Гейдара Алиева, сыгравшие основополагающую роль для межрелигиозной гармонии - раввин Артур Шнайер (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Фонда «Призыв совести» США раввин Артур Шнайер направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

"Уважаемый господин Президент!

Отмечая славный юбилей Вашего отца, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, я присоединяюсь к Вам и вместе с Вами и Вашим народом отдаю дань его светлой памяти.

Я никогда не забуду эту гениальную личность и его ценные мысли, сыгравшие основополагающую роль для межрелигиозной гармонии. Я знаю, что душа Гейдар Алиева рада, так как Вы успешно продолжаете его политический курс, который принес Азербайджану, занявшему достойное место на международной арене, развитие, прогресс и стабильность", - говорится в письме.