Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Я никогда не забуду гениальную личность и ценные мысли Гейдара Алиева, сыгравшие основополагающую роль для межрелигиозной гармонии - раввин Артур Шнайер (Дополнено)

Политика Материалы 11 мая 2023 22:17 (UTC +04:00)
Я никогда не забуду гениальную личность и ценные мысли Гейдара Алиева, сыгравшие основополагающую роль для межрелигиозной гармонии - раввин Артур Шнайер (Дополнено)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Фонда «Призыв совести» США раввин Артур Шнайер направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

"Уважаемый господин Президент!

Отмечая славный юбилей Вашего отца, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, я присоединяюсь к Вам и вместе с Вами и Вашим народом отдаю дань его светлой памяти.

Я никогда не забуду эту гениальную личность и его ценные мысли, сыгравшие основополагающую роль для межрелигиозной гармонии. Я знаю, что душа Гейдар Алиева рада, так как Вы успешно продолжаете его политический курс, который принес Азербайджану, занявшему достойное место на международной арене, развитие, прогресс и стабильность", - говорится в письме.

Лента

Лента новостей

Читать все новости