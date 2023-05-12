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Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях "Kurtaran-2023"

Политика Материалы 12 мая 2023 10:55 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях "Kurtaran-2023"

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Военно-морских сил Азербайджана приняли участие в подводных поисково - спасательных учениях "Kurtaran - 2023", проводимых в Восточном Средиземноморье.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с планом учений были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ситуации, а также по спасению экипажа, передаче ему с помощью водолазов продовольствия и медикаментов.

Отметим, что в международных учениях приняли участие 37 представители 17 стран.

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