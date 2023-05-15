Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Брюссель встретился с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

Как сообщили Trend в МИД, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, в том числе сотрудничество в области энергетики и транспортных коридоров, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и текущую ситуацию в регионе.

Была подчеркнута важность встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, состоявшейся после почти девятимесячного перерыва, с точки зрения продвижения мирной повестки дня. Джейхун Байрамов подчеркнул приверженность нашей страны нормализации отношений между двумя странами на основе принципов территориальной целостности и суверенитета. Было подчеркнуто, что предотвращение попыток помешать процессу, включая последние провокации Армении, имеет важное значение. Вместе с тем была отмечена важность устранения минной угрозы со стороны Армении.

Стороны также отметили важность скорейшего завершения переговоров по новому соглашению, которое станет правовой основой отношений между Азербайджаном и Европейским союзом.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.