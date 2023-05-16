Цель стран Движения неприсоединения - поделиться своим позитивным опытом – Мухаммед аль-Ораби

БАКУ /Trend/ - Цель стран Движения неприсоединения - поделиться своим позитивным опытом.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник председатель Совета по международным делам, бывший министр иностранных дел Египта Мухаммед аль-Ораби во время выступления на международной конференции "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте".

"Некоторые политические угрозы, терроризм, изменение климата, продовольственный кризис не знают границ. Мы должны противостоять этому, применив комплексный подход. Сегодняшнее мероприятие в Баку может стать новым началом для обсуждения более широких вопросов, важных для стран-членов Движения неприсоединения", - сказал он.

Отметим, что в Баку начала работу международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте". В нем принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители правительства Азербайджана и дипломатического корпуса в стране, а также местные эксперты.