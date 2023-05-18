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Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией имеют первостепенное значение – Госдеп США

Политика Материалы 18 мая 2023 22:32 (UTC +04:00)
Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией имеют первостепенное значение – Госдеп США

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией имеют первостепенное значение.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга в четверг заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«США продолжают оказывать полную поддержку двум странам в их работе над обеспечением прочного мира. Мы приветствуем сообщения о том, что стороны намерены продолжать эти обсуждения, и подтверждаем нашу убежденность в том, что мир между двумя странами возможен. Прямой диалог является ключом к решению проблем. Мы считаем, что прямые переговоры между сторонами имеют первостепенное значение. Будь то в Арлингтоне, Брюсселе или Москве, наша поддержка этих усилий будет продолжаться», - сказал он.

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