Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии к нашей стране.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, 19 мая сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Шридхарана Мадхусудханы.

Отметив, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности, глава государства сказал, что если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то для чего она приобретает оружие стоимостью в сотни миллионов долларов.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта политика может привести к новым угрозам для региона.