Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились о продолжении обсуждений - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 19 мая 2023 года в Москве состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян представили свои позиции по выполнению трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России.

Стороны продолжили работу над проектом соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений". Между сторонами состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, по которым до сих пор существуют разногласия.

Министры выразили благодарность российской стороне за организацию переговоров между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились о продолжении обсуждений.

Министры также провели отдельные встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.