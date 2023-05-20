Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости Азербайджана.

"Ваше превосходительство!

От имени Республики Индонезия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю отмечаемого 28 мая Дня независимости Азербайджанской Республики.

Надеюсь, что дружеские отношения между нашими народами и впредь будут развиваться и способствовать продвижению мира и благополучия в наших регионах.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

Письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана адресовал также Президент Мавритании Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани.

"Ваше превосходительство, дорогой брат!

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю дружественному народу Азербайджана еще большего прогресса и процветания.

Еще раз выражаю Вашему превосходительству нашу заинтересованность в продолжении усилий по укреплению и развитию сотрудничества между нашими странами на благо наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, дорогой брат, прошу принять мое высочайшее почтение",- говорится в письме.

Письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана направил также Президент Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

"Уважаемый господин Президент!

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Желаю Вам счастья, Вашему народу - процветания", - говорится в письме.

Письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана адресовал также президент-председатель Правления Публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени Правления, коллектива «Банка ВТБ» и меня лично примите теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости.

Сегодня под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути всестороннего развития, укрепляя свой международный авторитет. В России высоко ценят большие усилия, которые Вы лично направляете на дальнейшее упрочение стабильного союзнического взаимодействия наших стран. Понимание Вами необходимости беречь общую историю, сложившиеся добрососедские дружеские связи между людьми, в том числе предпринимательскими сообществами, - значимые свидетельства прочности и стратегического характера взаимодействия двух стран.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания дальнейших успехов в Вашей ответственной работе, крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия Вам и всему азербайджанскому народу", - говорится в письме.