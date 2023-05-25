Президент Ильхам Алиев: После признания армянским руководством Карабаха как части Азербайджана согласование других пунктов мирного договора будет идти намного легче

БАКУ /Trend/ - Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признания территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской Республики, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на то, что и на встрече в трехстороннем формате также будет сделан еще один шаг в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.