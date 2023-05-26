ЕС работает над расширением финансирования процесса разминирования в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - ЕС работает над расширением финансирования процесса разминирования в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе 2-й международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию" в Баку.

«ЕC является глобальным лидером, ответственным за противоминную деятельность, и крупным партнером Азербайджана в данной сфере. ЕС также усиливает сотрудничество стран-членов, чтобы увеличить помощь и финансирование для Азербайджана в разминировании», - сказал посол.

Он подчеркнул, что противоминная деятельность очень важна для возвращения вынужденных переселенцев.

«ЕС также рассматривает возможность участия в восстановлении в будущем», - добавил Михалко.

Отметим, что за последние 32 месяца жертвами мин стали 302 гражданина Азербайджана, 57 из них погибли, 245 получили ранения.