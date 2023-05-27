БАКУ/Trend/ - Принята Декларация 2-й Международной конференции «Противоминная деятельность – путь к достижению Целей Устойчивого Развития», передает Trend.

"Более 60-и стран по прошествии многих лет по-прежнему загрязнены минами и взрывоопасными пережитками войны (ВПВ), угрожая безопасности, здоровью, благополучию, жизням и средствам к существованию поколений людей. В большей степени страдают наиболее уязвимые группы населения, в том числе женщины и дети.

Для пострадавших стран и сообществ воздействие мин и ВПВ является препятствием для достижения Повестки устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР) на глобальном и национальном уровнях.

Чтобы ускорить продвижение к миру, свободному от мин, мы, участники 2-ой Международной конференции «Противоминная деятельность – путь к достижению ЦУР», соглашаемся предпринять смелые действия для продвижения глобальной противоминной деятельности, в частности:

Признавая, что гуманитарная деятельность по разминированию является одной из предпосылок устойчивого развития в странах, пострадавших от мин, прогресса в достижении ЦУР, ускорения мирных процессов и сохранения мира;

Разделяя принципы и ценности существующих международно-правовых инструментов, которые регулируют или запрещают применение мин, кассетных боеприпасов и других ВПВ, призывая при этом всех предпринять шаги к официальному присоединению к этим документам, включая Конвенцию о запрещении применения, накопление запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении («Оттавская конвенция») и Конвенции по кассетным боеприпасам («Конвенция Осло»);

Напоминая о человеческих жертвах мин и ВПВ, которые несоразмерно сказываются на наиболее уязвимых, включая женщин и детей;

Подчеркивая важность включения гуманитарной деятельности по разминированию в национальные планы развития в странах, затронутых минами, в качестве одного из ключевых приоритетов социально-экономического развития и выделения достаточных ресурсов, в том числе для укрепления национального потенциала гуманитарной деятельности по разминированию;

Признавая важную роль гражданского общества, частного сектора, средств массовой информации, учебных заведений и других заинтересованных сторон в гуманитарной деятельности по разминированию под руководством национальных правительств;

Содействуя эффективному использованию технологий и инноваций для гуманитарной деятельности по разминированию;

Подтверждая приверженность по укреплению глобального партнерства и сотрудничества в поддержку национальных усилий и в качестве демонстрации глобальной солидарности, направленная на построение мира свободного от мин; и,

Высоко оценивая инициативы ряда государств столкнувшихся с минной проблемой по принятию национальной ЦУР по гуманитарным действиям, связанным с разминированием, и призывает включить новую глобальную ЦУР по гуманитарным действиям по разминированию.

Мы также призываем придать новый глобальный импульс для мира, свободного от мин, положить конец угрозе мин и ВПВ, поддержать сообщества в их восстановлении и помочь людям вернуться и восстановить свою жизнь в условиях достоинства, безопасности и защищенности путем присоединения и полного осуществления существующих международных инструментов, укреплением существующих партнерских отношений и созданием новых платформ для сотрудничества.

Мы выражаем благодарность правительству Азербайджанской Республики за ценную возможность обсудить гуманитарную деятельность по разминированию и ЦУР, а также за их щедрую поддержку и за радушное гостеприимство. Мы также выражаем нашу солидарность с Азербайджаном, а также со всеми странами, пострадавшими от мин, в решении их огромной минной проблемы и призываем международное сообщество поддержать гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию", - говорится в документе.