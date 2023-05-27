Выход на мирный договор между Азербайджаном и Арменией во многом зависит от продвижения всех треков нормализации - Михаил Галузин

БАКУ/Trend/- Выход на мирный договор между Азербайджаном и Арменией во многом зависит от продвижения всех треков нормализации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«19 мая в Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении в двустороннем и трехстороннем форматах. На полях этих мероприятий состоялась и отдельная армяно-азербайджанская встреча по мирному договору. Предоставление нашей площадки для таких обсуждений является одним из элементов содействия России в достижении конкретных результатов в мирном процессе между Баку и Ереваном», - сказал он в интервью ТАСС.

По словам замглавы МИД РФ, ведется такая работа в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении, которые составляют фундамент армяно-азербайджанской нормализации.

«Помимо мирного договора, она [работа] включает такие направления, как разблокирование транспортных и экономических связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы и укрепление доверия путем развития общественных контактов», - добавил Галузин.