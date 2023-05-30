Мы приезжаем в Азербайджан с открытым сердцем, большой дружбой между нашими народами - Ицхак Герцог

БАКУ /Trend/ - Для меня честь и радость находиться здесь. Мы приезжаем сюда с открытым сердцем, большой дружбой между нашими народами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Государства Израиль Ицхак Герцог на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Самое главное, что вы - нация, которая воспитала Вашего покойного отца, а затем Вы пошли по его стопам, чтобы создать такую удивительную страну, которая стала центром многих вопросов», - отметил Ицхак Герцог.