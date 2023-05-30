Партнерство между Израилем и Азербайджаном является основой многих сфер - Ицхак Герцог

БАКУ /Trend/ - Партнерство между Израилем и Азербайджаном является основой многих сфер, которые Вы (Президент Азербайджана – ред.) отметили и которые мы обсуждали.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Государства Израиль Ицхак Герцог на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Думаю, что это является месседжем нашим народам на многих уровнях. Прежде всего, считаю, это месседж о том, что если евреи и мусульмане будут вместе шагать к миру, вместе вести открытый диалог, вместе работать на благо мира, то смогут вместе добиться великих свершений. Во-вторых, это стратегические отношения, потому что мы влияем на весь регион с точки зрения мира, процветания и развития», - подчеркнул Президент Израиля.