14 армян с проблемами со здоровьем доставлены МККК из Ханкенди в Армению

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) сегодня в очередной раз доставили через контрольно-пропускной пункт "Лачин" в Армению и в обратном направлении армян, у которых возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщает в четверг Trend, 14 армян, у которых возникли проблемы со здоровьем, были доставлены из Ханкенди в больницы Армении при посредничестве и в сопровождении представителей МККК через КПП "Лачин". После получения лечения 12 армян вернулись тем же способом обратно.

Отметим, что эта информация в очередной раз подтверждает, что никаких препятствий для передвижения автомобилей МККК нет.