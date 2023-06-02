Мониторинговая группа ПАСЕ посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Визит содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Азербайджан запланирован на 3-7 июня 2023 года, сообщает в пятницу Trend.

Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания) и Лиз Кристофферсен (Норвегия) совершат ознакомительный визит в страну для дальнейшей оценки выполнения обязательств перед Советом Европы с принятия резолюции ПАСЕ 2184 (2017).

"В Баку содокладчики планируют встретиться с министрами иностранных дел, внутренних дел, юстиции, представителями судебной системы. В парламенте также состоятся встречи со спикером, главами политических партий, представленных в парламенте, и азербайджанской делегацией в ПАСЕ. Во время визита они также планируют встретиться с представителями гражданского общества", - отметили в ПАСЕ.