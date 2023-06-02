Азербайджан является очень важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа - Анджей Дуда

БАКУ /Trend/ - Динамично развивающиеся двусторонние отношения между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой являются лучшим выражением взаимного уважения, симпатии, значения, придаваемого сотрудничеству между нашими странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Республики Польша Анджея Дуды Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

"Азербайджан является очень важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа, и мы хотим углублять сотрудничество с Вашей страной во многих сферах - экономической, политической и культурной. Мы особенно заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и доведении его до уровня, соответствующего высокому экономическому потенциалу наших стран. Желаю Вам, уважаемый господин Президент, здоровья, благополучия, успехов в деятельности по всестороннему развитию Вашей страны, всем гражданам Азербайджанской Республики - мира, спокойствия. Господин Президент, пользуюсь случаем, повторяю приглашение посетить Польшу в удобное для Вас время", - отмечается в письме.